Via Zamboni, controlli della Polizia: fa il vago, addosso droga e soldi

Notte fonda in via Zamboni: una volante della Polizia nota un uomo e l'uomo nota gli agenti. Tenta di eludere il controllo, ma aviene fermato e addosso gli vengono trovati 19 grammi di marijuana e 170 euro in contanti, frutto molto probabilmente dell'attività illecita. Si tratta di un gambiano di 22 anni senza precedenti a suo carico. E' stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.