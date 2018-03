Sorpreso a spacciare 'erba' a un minore, 28enne in manette'

I servizi di contrasto alle sostanze stupefacenti, da parte dei Carabinieri della Compagnia Bologna Centro, hanno portato all’arresto di un 28enne.

E’ successo venerdì sera in via Zamboni, quando due militari hanno sorpreso il soggetto mentre stava spacciando marijuana a un minorenne. La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente al denaro che il ragazo più grande, cittadino gambiano, aveva guadagnato per vendere la droga al giovane. Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, lo spacciatore, senza fissa dimora e con precedenti di polizia specifici, è stato trasferito in carcere.