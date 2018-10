Droga in zona universitaria, bloccato da agenti fuori servizio mentre spaccia

Lo hanno visto mentre scambiava qualcosa con un uomo in bici e hanno deciso di intervenire. Sei agenti fuori servizio, seduti ieri sera in un bar di via Zamboni, hanno fatto arrestare per spaccio e resistenza un 20enne, cittadino gambiano. Il ragazzo, volto noto del piccolo spaccio, ha diversi precedenti e condanne per droga, ed era stato già colpito da un divieto di dimora. Il giovane ha resistito scalciando in direzione degli agenti, ma è stato bloccato da una volante arrivata in supporto. Episodio simile sempre in serata a Porta San Donato: un 23enne cittadino senegalese è stato denunciato per possesso a fini di spaccio. Agli agenti in borghese, il giovane ha provato a vendere della marijuana, sostanza che gli è stata trovata addosso.