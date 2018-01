Via Zamboni: testate e calci agli agenti, pusher in manette

Ha visto la Polizia in via Zamboni ed è fuggito. Solito copione ieri sera alle 23 per un cittadino gambiano 26enne, irregolare sul territorio italiano, che ha gettato a terra un pacchetto di tabacco con 15 grammi di marijuana.

Una volta bloccato, ha dato in escandescenza menando testate e calci anche all'interno della volante. E' finito in manette per resistenza. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a contenere i colpi e non hanno riportando ferite.