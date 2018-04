Via Zamboni: tenta di scassinare le auto in pieno giorno, arrestato

In pieno giorno si aggira tra le auto parcheggiate in via Zamboni, cercando di scassinarle. Un 42enne della provincia di Latina è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Ieri giorno di Pasquetta, alle 17.30 la zona universitaria era praticamente deserta, così ha pensato di approfttarne, ma, all'incrocio con Largo Trombetti, è stato notato dagli agenti di una volante in servizio nella zona, che lo hanno raggiunto alle spalle e bloccato. Addosso all'uomo, con precedenti per furto, è stato trovato un utensile multiuso compatibile che utilizzava per aprire le portiere. Il processo per direttissima è disposto per la giornata di oggi.