Via Zamboni, dà di matto per distrarre gli agenti, ma nello zaino c'è la droga

Avevano finto di litigare tra loro per distrarre i poliziotti, ma alla fine sono stati arrestati. E' successo l'altra sera in via Zamboni, quando intorno alle 20:30 agenti di Polizia in pattugliamento per la zona universitaria hanno notato tre persone intente a parlottare tra loro, con un atteggiamento sospetto.

Scesi dalla volante per accertarsi della situazione agli agenti si è presentata davanti una situazione che li ha ulteriormente insospettiti: uno degli astanti hanno iniziato a urlare e dare in escandescenze, senza un apparente motivo. Dopo qualche minuto in cui l'uomo era riuscito a catturare l'attenzione, lo sguardo dei poliziotti però è caduto su uno zaino, sempre più lasciato da parte dal luogo della discussione dall'altra persona.

Insospettitisi, i poliziotti hanno bloccato e identificato tutti e tre i giovani presenti al momento dell'intervento: si tratta di due cittadini senegalesi, di 45 e 36 anni, unitamente a un cittadino moldavo di 24. Quanto allo zaino, in possesso dei primi, dentro sono stati rinvenuti diversi frammenti di Hashish, per un totale di una trentina di grammi. I due, in virtù anche dei precedenti specifici e della loro irregolarità sul territorio, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di stupefacente a scopo di spaccio.