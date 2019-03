Rissa in via Zamboni: lite nel locale, tre denunciati

Momenti di tensione ieri sera in via Zamboni. Tre persone sono state deunciate al termine di una lite all'esterno di un locale. Si tratta di un 37enne cittadino bangladese, un cittadino albanese di 31 anni e un serbo di 33. Non si conoscono i motivi dello screzio, ma entrambe le parti accusano l'altra di averla aggredita. Il 31enne eil 33enne sarebbero i dipendenti del locale in questione.