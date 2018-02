Via Zamboni, cerca di rapinare coppia, spunta un coltello: 21enne in manette

Prima ha messo le mani nella borsa della ragazza, poi, scoperto dal giovane che la accompagnata, ne ha approfittato per derubare pure lui dello zainetto. Sono i fatti che hanno portato la Polizia ad arrestare un giovane di 21anni, cittadino tunisino, per tentata rapina aggravata.

Le vittime stavano passeggiando per via Zamboni quando, secondo la ricostruzione degli agenti, la donna, una 20enne di origini pugliesi, sarebbe stata prima presa per un braccio, poi una mano avrebbe iniziato a infilarsi dentro la borsa che la giovane portava con se.

Intuito entrambi che il ragazzo che avevano di fianco non aveva buone intenzioni lo hanno affrontato. In particolare è stato il ragazzo, coetaneo del 22enne a reagire. Il presunto rapinatore a questo punto è diventato aggressivo, prima spintonando il giovane e poi tentando di rubargli lo zaino a sua volta, minacciando nel frattempo la coppia con un coltellino.

Il tentativo non riesce e i tre si allontanano in due direzioni diverse. Chiamato il 113 da un locale, le due vittime hanno poi riconosciuto il loro aggressore tra gli astanti della vicina Piazza Verdi. Fermato, identificato e perquisito, al giovane è stato trovato addosso un coltellino di tipo svizzero, possesso per il quale è stato anche denunciato.