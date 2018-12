Rapina al portavalori in via Zamboni: 26enne in manette

E' entrato nel Ducato portavalori, ma la guardia giurata lo ha visto ed è stato picchiato in strada. Ieri mattina alle 11, un cittadino tunisino di 26 anni si è introdotto nel furgone portavalori, mentre una guardia giurata stava aprendo il portellone per consegnare le monete al Monte Paschi di Siena di via Zamboni.

A chiamare il 112 alcuni testimoni che avevano assistito alla scena e sul posto si sono portati i Carabinieri motociclisti, oltre a una pattuglia del radiomobile. Nel tentativo di sventare il furto, il vigilante, italiano di 41 anni, è stato spintonato e picchiato. Il rapinatore, con precedenti per droga, furti e rapine, è stato bloccato, mentre si dava alla fuga.

Processato per direttissima questa mattina, il GIP ha convalidato l'arresto per rapina impropria, diponendo il divieto di dimora e il nulla osta all'espulsione dal territorio italiano.