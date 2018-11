Via Zanardi: spacca la vetrata, fermato dallo spray urticante

Aveva alzato talmente il gomito che è stato necessario utilizzare lo spray urticante per riportarlo alla calma. Sabato sera un campano di 50 anni è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

E' entrato in un bar di via Zanardi, ha molestato i clienti, poi ha dato in escandescenza: ha preso uno sgabello e ha spaccato la vetrata del locale. Titolare e clienti hanno allertato i Carabinieri che giunti sul posto hanno faticato a riportare alla calma il 50enne, fino a quando si è reso necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino, poiché immobilizzarlo avrebbe potuto peggiorare la situazione.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e l'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato nel reparto psichiatrico. L'uomo non è nuovo a episodi di questo tipo: nel 2015 aveva danneggiato un altro esercizio pubblico.