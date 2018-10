Via Zanardi: aggredisce e deruba disabile, nei guai 48enne

Ubriaco e molesto è entrato in un bar e ha rubato gli occhiali da vista e un pacchetto di sigarette a un cliente disabile. E' accaduto ieri alle 15.30 in via Zanardi: quando la vittima, un 57enne, ha protestato è stata spintonata e gettata a terra, così è stata chiamata la Polizia.

Gli agenti lo hanno rintracciato un'ora dopo mentre era "intento" a danneggiare un semaforo di via Zanardi. Si tratta di un bolognese di 48 anni, tossicodipendente e pluripregiudicato, già gravato dall'obbligo di firma ai Carabinieri. E' stato denunciato per rapina impropria e danneggiamento.