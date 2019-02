Via Zanardi: 30enne ai domiciliari, ma in casa non c'è mai

I Carabinieri ieri sera hanno accompagnato alla Dozza un cittadino italiano di 30 anni. L'uomo agli arresti domiciliari in zona Zanardi, dove risiede, per furto e condannato dalla Corte d'Appello per reati commessi a Forlì nel 2018, non è stato trovato in casa per diverse volte negli ultimi quattro mesi.

E' il secondo episodio di evasione della giornata. Ieri mattina la Squadra Mobile, dopo diversi appostamenti, ha mandato in carcere un 40enne albanese per evasione dagli arresti domiciliari. In casa è stata trovata anche una pistola.