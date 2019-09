Ubriachi in via Zanardi: aggrediscono i Carabininieri, bloccati con lo spray urticante

Erano entrambi ubriachi e non hanno preso bene l'intervento dei Carabinieri del Radiomobile. A seguito di alcune telefonate al 112 che segnalavano molestie ai passanti in via Zanardi, i militari sono intervenuti per controllare due uomini, cittadini romeni, ubriachi, senza fissa dimora e pregiudicati.

Mentre un 37enne si è rifiutato di fornire i documenti ed è stato denunciato, il secondo, 35enne, ha aggredito due Carabinieri i quali, per riportarlo alla calma, hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione.

Tutti e tre hanno riportato escoriazioni e piccoli traumi e sono stati curati al Pronto Soccorso, con prognosi di 5 e 7 giorni. Il 35enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.