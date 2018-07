Via Zanardi: esce dal carcere e ruba le borse al pub, fermato da Carabiniere fuori servizio

Esce dal carcere e ci torna il giono dopo. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno ammanettato un cittadino algerino 33enne per tentato furto aggravato.

Mercoledì era uscito dal carcere di Modena, dove era stato rinchiuso per scontare una condanna per lesioni personali e rapina, e questa notte ha tentato di "arraffare" le borse dei clienti seduti ai tavoli di un risto-pub in via Francesco Zanardi.

L'uomo è stato bloccato da un cliente del locale, Carabiniere libero dal servizio, quando sono arrivati i colleghi. Irregolare sul territorio italiano e gravato da numerosi precedenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, ha trascorso la notte in camera di sicurezza e questa mattina è stato tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.