Si distrae con il suo cane e uno sconosciuto sale in auto: la ruba, ma poi viene arrestato

Furto d'auto ieri pomeriggio in via Zanardi con intervento della Polizia. La vittima è una donna bolognese (classe '92) che si stava occupando del suo cane per farlo salire in auto: approfittando del suo parziale allontanamento un uomo è entrato nell'abitacolo e si è messo al posto di guida. Poi ha acceso il motore ed è fuggito.

Un amico della donna che ha assistito alla scena ha chiamato il 113 e nel frattempo è anche riuscito a seguire l'auto rubata fornendo preziose indicazioni agli agenti. All'arrivo della volante l'auto stata fermata (siamo sempre in via Zanardi) e il soggetto è stato arrestato per furto ed evasione (era agli arresti domiciliari).