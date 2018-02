Via Zanardi: da parcheggio a mini-discarica di auto, interviene la Polizia Municipale

Auto, abbandonate, in sosta perenne a anche qualche cumulo di rifiuti ingombranti. E' in fase di ripulitura lo spiazzo pubblico usato come parcheggio tra le vie Zanardi e Agucchi. Tre pattuglie del Reparto Territoriale Navile sono intervenute assieme ai carri attrezzi per rimuovere veicoli privi di copertura assicurativa, radiati o dei quali i proprietari evidentemente intendevano semplicemente disfarsi.

Al termine dell’operazione sono stati sanzionati e sequestrati quattro veicoli e affidati alla ditta incaricata. Allo stesso tempo è stata segnalata a Hera la presenza di rifiuti solidi ingombranti, collocati proprio a ridosso di stalli per la sosta. E’ stata dunque richiesta una pulizia supplementare che verrà effettuata in questi giorni, entro la fine della settimana.