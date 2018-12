'Basta giocare, devo chiuderle': barista schiaffeggiato davanti alle slot machines

Momenti concitati ieri intorno a mezzogiorno in un bar di Porta Lame. Un barista della tavola fredda, cittadino cinese, è stato aggredito all'ora di pranzo da uno sconosciuto cliente, che stava giocando da tempo alle slot machines dentro il locale. La polizia è intervenuta sul posto assieme al 118, ma il gestore non avrebbe riportato ferite gravi.

In base a quanto ricostruito, al barista sarebbero arrivati alcuni schiaffi nel momento in cui quest'ultimo aveva per l'ennesima volta sollecitato il cliente ad andarsene, poiché era scattato l'orario di chiusura delle macchinette slot, previsto dall'ordinanza comunale. L'aggressore si è allontanato prima dell'arrivo della Polizia.