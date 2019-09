Via Zanardi: lite in casa, trovata 'fornitura' di metadone

La Polizia è intervenuta per sedare una lite, ma quando è entrata in un appartamento di via Zanardi ha avuto bel altro da fare.

Due coinquilini di 40 e 27 anni, entrambi calabresi, sono venuti alle mani per questioni legate al pagamento delle utenze, così ieri alle 12 il 40enne, con qualche precedente per spaccio, ha chiamato il 113, e sempre lui all'arrivo degli agenti ha mostrato segni nervosismo.

La zuffa era già terminata, ma su un terrazzino è stata trovata una pianta di marijuana, così la perquisizione si è estesa alla camera da letto che l'uomo divide con la compagna, foggiana di 29 anni. Oltre a un paio di grammi di hashish, sono stati rinvenuti ben 6 bilancini di precisione e 88 flaconi di metadone. La coppia è stata denunciata per spaccio.