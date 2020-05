Zanardi: forza la portiera, ma di fianco c'è un agente fuori servizio

Si aggirava intorno a un'auto in sosta, poi ha cercato di forzare la portiera, ma è stato visto da un poliziotto fuori servizio. E' accaduto ieri pomeriggio all'incrocio tra via Zanardi e via Inviti.

L'agente ha notato i "giretti" sospetti sulla due ruote, poi l'uomo, una volta abbandonata la bici, si è diretto verso l'auto per cercare di aprire la portiera del lato guidatore, così, prima che portasse a compimento l'opera, si è qualificato e lo ha bloccato. Si tratta di un cittadino marocchino di 54 anni denunciato per tentato furto aggravato e possesso di oggetti da scasso, oltre che per ricettazione.

Sottoposto a perquisizione, il 54enne è stato trovato in possesso di una chiave-spadino, una forbice e di uno smatphone non di sua proprietà. Accompagnato in ufficio dalla volante, una volta fotosegnalato, a suo carico sono risultati diversi precedenti per furto, scippo, furto con destrezza, tentata rapina e ricettazione.