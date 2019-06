Inseguimento in Bolognina: è ubriaco e ferisce quattro agenti, in auto anche un bambino

Vistosi ormai accerchiato, ha tirato fuori il nipote dall'auto e lo ha calato oltre una recinzione per poi essere raggiunto e ammanettato. E' finita così la serata di A.A., cittadino bosniaco di 43 anni.

Alle 22.30, era a bordo di una Fiat Punto insieme con il nipote 12enne e, alla vista dell'auto del Commissariato San Francesco, ha accelerato. E' scattato così l'inseguimento per via Zanardi e via della Beverara, dove il 43enne ha speronato una volante arrivata in ausilio.

In via Roveretolo, ha tirato fuori il ragazzino dall'auto, lo ha calato oltre una recinzione, ha scavalcato, ma a quel punto è stato raggiunto e fermato, non prima però di ingaggiare una violenta colluttazione con quattro agenti che sono rimasti feriti e ne avranno per 15 giorni.

Mentre il 12enne è stato riaffidato ai genitori, per l'uomo è scattato l'arresto per resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato, oltre a numerose sanzioni per infrazioni al codice della strada. Irregolare sul territorio italiano, la sua patente di guida era stata sospesa, l'auto era priva di copertura assicurativa e per giunta si era messo alla guida ubriaco. Il processo per direttissima è stato fissato per la giornata odierna.