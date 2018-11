Via Zanardi, rapinato dell'orologio: la vittima conosceva i malviventi

Rapina ieri sera intorno alle 22 in via Zanardi. Denunciato in stato di libertà per rapina in concorso con ignoti un marocchino del '91, autista dell'autovettura a bordo della quale è scappato il complice.

La vittima, nata a Bologna nel '96, ha ricevuto calci e pugni e derubato dell'orologio che aveva al polso. L'uomo conosceva gli autori del reato e ha fornito indicazioni che hanno consentito poi alla Polizia di rintracciare l'autista complice.