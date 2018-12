Borseggio in via Indipendenza: la vittima fa arrestare un pluripregiudicato

Era ricercato per altri furti commessi nel milanese il cittadino tunisino di 22 anni arrestato ieri dalla Polizia per furto pluri-aggravato. A chiamare il 113 la vittima, una ragazza bolognese di 26 anni, che mentre passeggiava sotto il portico di via Indipendenza è stata raggiunta alle spalle da due uomini che l'hanno strattonata e, infilando le mani nella borsa che portava a tracolla, sono riusciti a portare via il portafoglio con una trentina di euro e l'abbonamento del bus.

La ragazza ha reagito, ma senza risultato, non perdendoli però di vista, fino a quando è entrata in un bar e ha chiamato la Polizia. Le volanti, giunte in zona, hanno individuato un gruppo di uomini nella zona del Pincio che si sono date alla fuga, tranne uno che è stato fermato. In tasca aveva ancora le banconote rubate alla 26enne che ha trovato il suo portafoglio in un cestino. Il tunisino sarà processato per direttissima oggi stesso.