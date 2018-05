Sfratto di Oz, Merola all'open day: "Cerchiamo un capannone"

"Non possiamo permetterci che non si trovi soluzione a una esperienza di questo tipo". Parola del sindaco Virginio Merola, in visita all'open day di Oz, lo spazio di Urban sport sotto sfratto dai locali della ex Samp di via Stalingrado.

Il Primo cittadino, intervistato a margine da Radio Città del Capo, ammette. "Io ho in mente le aree ferroviarie: sto parlando con loro per vedere se si rintraccia un capannone adatto". Incalzato dalle domande della cronista sul destino di Xm24, Merola aggiunge: "Credo che ci siano le condizioni per progettare un distretto" in cui ricomprendere anche il centro sociale. "A me piacerebbe" condlude il Sindaco.