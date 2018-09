Da Bologna alla Mongolia in bicicletta: 'Ma va' là, pedala', la sfida di Maria Grazia e Roberto

Il primo viaggio in bicicletta insieme Maria Grazia e Roberto l'hanno fatto sei anni fa, quando da Bologna sono andati, anzi emigrati, in Francia.

Da allora la voglia di ripartire non è mai mancata e così oggi si mettono di nuovo in cammino. Stavolta però verso l'Asia. L’arrivo ideale che si sono dati è la Mongolia, meta che dovrebbero raggiungere passando per i Balcani e seguendo la via della Seta.

Prima tappa Zara, oggi, in Croazia, da dove comincerà la biciclettata verso est. Senza sponsor e in autonomia, con la voglia di incontrare persone e scoprire luoghi nuovi, Maria Grazia e Roberto dormiranno a casa di altri viaggiatori che, come loro, scelgono di osservare il mondo con lentezza.

Per la loro avventura hanno creato un sito ad hoc, 'Ma Va' Là!', e lanciato una raccolta fondi.

"Faremo tutte le deviazioni possibili - spiegano - la destinazione non è così importante: possiamo cambiare rotta o fermarci prima, trovare per strada un posto che ci chieda di posare bici e bagagli per un tempo più lungo di una tappa o rientrare prima del previsto.

Senza prenderci troppo sul serio, dopotutto stiamo solo andando in bicicletta (come diceva Mike Hall, il fondatore della Transcontinental Race). Da qui il nome di questo sito, continuano: 'Ma va’ là!', espressione che si sente spesso tra Emilia e Romagna (nostre terre d’origine).

Con questo invito ad andare in un non precisato 'là', introdotto dal dubitativo 'ma', la frase esprime una certa incredulità che tende a sminuire ciò che la precede, come se fosse una sparata troppo grossa o irreale. Per esempio: 'Stiamo pensando di andare in Mongolia in bicicletta', 'In Mongolia in bici? Ma va’ là!? Mo siete matti?!'.

Ecco, noi 'là' proviamo ad andarci. E visto che ci proviamo in bici -concludono - 'Pedala!' è il sottotitolo-esortazione più naturale che ci sia".