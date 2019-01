Lite sui viali: manganello sotto il giubbotto, nei guai 26enne

E' finito nei guai un toscano di 26 anni che questa notte, dopo un'accesa discussione con un tassista e il suo cliente, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico.

Una volante in servizio di controllo del territorio in transito in viale Aldini, dopo aver notato tre persone discutere animatamente, si è fermata per sedare gli animi: uno di loro, secondo il racconto del tassista e del cliente, avrebbe attraversato il viale e avrebbe urlato e insultato il tassista che a quel punto è sceso insieme al suo cliente per verificare che il pedone stesse bene. Ma la reazione del giovane è stata: "Ho un manganello".

Mentre gli agenti ascoltavano le diverse versioni, hanno notato un rigonfiamento sotto il giubbotto e hanno rinvenuto un manganello telescopico. Il 26enne, con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere (art. 4 c.p. L. 110/75).