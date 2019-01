Alberi lungo viale Carducci, il Comune taglia dieci ippocastani

Dieci alberi da tagliare, per poi sostituirli, in viale Carducci: è il verdetto sancito dal monitoraggio periodico sulle alberature effettuato dal Comune di Bologna. Si tratta di dieci ippocastani presenti nel doppio filare al centro del viale, che hanno mostrato "criticità statiche e fitosanitarie".

"Nell'ottica della salvaguardia della pubblica incolumità sulla contigua e trafficata arteria stradale, è opportuno- scrive l'amministrazione- procedere all'eliminazione di questi esemplari": l'intervento è in programma per oggi.

"Le piante, oltre a presentare ferite al tronco e al colletto, hanno anche manifestato una potenziale instabilità- continua la nota- per la presenza di attacchi di organismi fungini che portano spesso alla perdita di fogliame all'inizio dell'estate, causando non solo un decadimento del valore paesaggistico, ma anche una inefficacia sotto il profilo ambientale".

La mancata attività fotosintetica, infatti, "comporta una minor cattura dell'anidride carbonica e il mancato ombreggiamento non attenua gli effetti della cosiddetta isola di calore", spiega Palazzo D'Accursio. Gli alberi saranno sostituiti entro l'inverno, ma intanto "si sta valutando un intervento di rinnovo completo dell'intero doppio filare presente in quel segmento di viale Carducci, come già accaduto negli scorsi anni in alcuni tratti di viale Aldini e viale Panzacchi- ricorda il Comune- con l'inserimento di alberi appartenenti a specie botaniche in grado di catturare in maniera piu' efficace polveri sottili e altri inquinanti dell'aria e in grado di garantire una maggiore efficienza nella lotta all'inquinamento". (Pam/ Dire)