Inseguimento in via Dozza: 4 etti di droga dietro ai sedili, arrestati due fratelli

Duplice arresto ieri sera in viale Cavina, in zona Savena, durante i controlli del reparto prevenzione crimine della Polizia. La volante ha incrociato in via Dozza una Mercedes che si dirigeva verso la periferia e che ha subito accelerato dando inizio a gimcane e sorpassi pericolosi.

In supporto è arrivata un'altra pattuglia e l'auto è stata bloccata. A bordo due fratelli nati in Montenegro, il conducente di 21 anni e il passeggero di 26, entrambi con precedenti per furti. Durante i controlli e le perquisizioni sono stati rinvenuti circa 420 grammi di marijuana e poco hashish, un portafoglio con i documenti di un cittadino che ne aveva denunciato lo smarrimento, oltre a 50 euro falsi nelle tasche del 26enne, gravato da divieto di dimora nel comune di Pianoro, denunciato per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Codice penale).

La droga era all'interno di un sacco nero, dietro ai sedili. Entrambi sono finiti in manette per spaccio.