Sosta selvaggia e multe davanti alle scuole Carducci, Aitini: 'Se c'è violazione, si va avanti'

Multe della Polizia municipale per il parcheggio selvaggio fuori dalle scuole Carducci, in viale Dante, e proteste di alcuni genitori che hanno manifestato l'intenzione di ricorrere con una class-action.

La questione è finita in consiglio comunale: "Le finalità di questo servizio - quello della Polizia Locale davanti alle scuole - sono ovviamente molteplici, dallo svolgimento di attività di regolazione del traffico veicolare inteso a garantire la sicurezza degli alunni e dei loro genitori alle varie azioni di prevenzione e contrasto a qualunque possibile fenomeno di illegalità", ha risposto l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini al consigliere PD Andrea Colombo in question time "tutte queste iniziative suscitano generalmente l'approvazione della cittadinanza e frequentemente - ricevo spesso e-mail da questo punto di vista - viene sollecitato un ulteriore incremento dei servizi di vigilanza e di presenza della Polizia Locale davanti alle scuole. In tale contesto - continua - il personale esercita le proprie funzioni di polizia stradale e applica quindi le sanzioni prescritte in caso di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada. Tutto ciò è quanto si verifica nelle circostanze oggetto nella domanda di attualità del consigliere Colombo e in analoghe situazioni. Ne consegue che i servizi in questione proseguiranno con le modalità che sono attualmente in corso".