Lavori in viale Filopanti: per 5 giorni cambia la viabilità

Dalle 9,30 di domani lavori di pronto intervento nella corsia centrale esterna di Viale Filopanti, per la riparazione della condotta di teleriscaldamento.

Per ridurre l'impatto sulla circolazione, ridotta alla sola corsia di destra, saranno modificati i parametri semaforici del tratto di viale da via San Giacomo a piazza di Porta San Vitale

Per lavori di riparazione della condotta di teleriscaldamento che corre sotto la corsia centrale del tratto esterno di viale Filopanti, da domani mattina, mercoledì 20 marzo alle 9.30, saranno effettuati lavori di pronto intervento di Inrete all'altezza del civico 3. I lavori, della durata prevista di circa cinque giorni, comporteranno la riduzione alla sola corsia esterna della circolazione dei veicoli. Per ridurre l'impatto sul traffico e renderlo più fluido, saranno modificati i parametri semaforici nel tratto di viale Filopanti da via San Giacomo a piazza di Porta San Vitale.