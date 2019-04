Viale Lenin, rapinato negoziante: colpi in faccia e portano via l'incasso

Sono entrati nel negozio di alimentari, hanno pestato il titolare, un cittadino bengalese di 40 anni, e sono fuggiti con l'incasso. E' accaduto ieri sera alle 23.30 in viale Lenin, Due uomini, descritti come alti e robusti, presumibilmente dell'est Europa, hanno minacciato il 40enne e mentre uno di loro lo colpiva ripetutamente al volto, l'altro ha arraffato il fondo cassa, portando via circa mille euro.

Fortunatamente poco dopo è entrato un amico del negoziante che ha chiamato il 118, sono stati dunque i sanitari a chiamare la Polizia che indaga sull'accaduto. Sul posto anche la Scientifica.

La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola in codice 1 per una ferita lacero-contusa al sopracciglio.