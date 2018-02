Incidente in viale Masini: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce

Per motivi ancora da accertate, ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un palo della luce. L'incidente è avvenuto questa notte, intorno all’una e mezza, quando un bolognese di 22 anni alla guida di una Renault Clio, da via Matteotti si è immesso su viale Masini.

La lampada è caduta a terra insieme ai fili della tensione che si sono spezzati. Sul posto sono arrivati la Polizia Municipale e i tecnici di Enel Sole: il viale è rimasto chiuso da via Indipendenza per il tempo necessario a concludere i lavori e per favorire il deflusso della circolazione, è stata sospesa dall’1.30 alle 2.30 anche la telecamera che controlla gli accessi lungo via Indipendenza, nel tratto tra Piazza XX Settembre a via dei Mille.

L'automobilista è stato trasportato all'ospedale Maggiore, ma non ha riportato ferite gravi.

