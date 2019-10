Chiede informazioni e poi ruba il Rolex, ladri in fuga in auto

Furto con destrezza in zona Murri. Intorno alle 13:30 di oggi un uomo è stato scippato del proprio orologio di pregio, probabilmente un Rolex, da una donna. Secondo un primissimo riscontro sembra che la vittima sia stata avvicinata con una scusa da una donna descritta come dai tratti sudamericani. Mentre l'uomo era impegnato nel dialogo lei sarebbe riuscita a strappargli l'orologio dal polso, per poi salire a bordo di un mezzo di grossa cilindrata e darsi alla fuga in direzione del centro. La polizia sta indagando per risalire agli autori del furto.