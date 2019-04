Inseguimento in Sant'Isaia: droga, bilancino e 9mila euro in tasca, arrestato

I.K., cittadino marocchino 27enne, è stato arrestato questa notte alle 3 dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. I militari lo hanno notato in zona Sant'isaia e hanno arrestato l'auto per procedere al controllo, ma il giovane li ha spintonati e si è dato alla fuga, inseguito e bloccato dalla pattuglia.

All'atto della perquisizione, è stato trovato con 3 grammi di cocaina e 2 di eroina, oltre a 9.450 euro in contanti e a un bilancino di precisione, che lo ha definitivamente incastrato. E' stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato nel pomeriggio: disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Bologna.

I momenti concitati dell'inseguimento:

I Carabinieri in serata hanno arrestato anche un cittadino senegalese, 17enne e un cittadino gambiano di 19 anni , entrambi con precedenti per reati di droga. Sono stati controllati in via Zamboni e hanno offerto 7 grammi di marijuana ai militari in abiti civili. Perquisiti, sono stati trovati con altri 40 grammi della stessa sostanza. Il 17enne è stato rinchiuso nel carcere minorile del Pratello, il 19enne alla Dozza, in attesa della convalida dell'arresto.

Un altro arresto e due denunce, sempre per spaccio, sono stati effettuati dalla Polizia. Ieri alle 14, gli agenti hanno notato uno scambio tra un cliente italiano e un cittadino nigeriano 20enne che è stato trovato con 4 grammi di marijuana e ammanettato. In Via Marsala alle 20.30 e in Piazza Verdi alle 17 sono stati denunciati rispettivamente un cittadino senegalese di 25 anni, sorpreso a vendere marijuana e trovato con 190 euro e pasticche di metanfetamina e un bolognese di 29 anni trovato in possesso di un grammo di cocaina.

