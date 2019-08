Si addormenta in macchina sui viali: via auto e patente

Era già, o ancora, ubriaco alle 9 della mattina, tanto da non essere più in grado di guidare. E' accaduto ieri, domenica 25 agosto, quando gli agenti della volante hanno visto un'auto ferma e con il motore ancora acceso, in viale Berti Pichat. Il conducente aveva gli occhi chiusi e i poliziotti hanno subito pensato a un malore. Quando stavano per chiamare il 118, hanno sentito un forte odore di alcol e l'uomo si è improvvisamente ripreso.

Invitato a sottoporsi all'esame mediante etilometro, l'uomo, un cittadino peruviano di 41 anni, residente in città, si è rifiutato, quindi, come di prassi, in fase di redazione del verbale è stato preso in considerazione il massimo del tasso alcolico. E' stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente di guida e sequestro dei veicolo.

