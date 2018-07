Incendio in viale Pichat: fiamme domate, si indaga sulle cause

Ha preso fuoco a partire dal vano motore la Bmw andata in fiamme nel primo pomeriggio in viale Berti PIchat. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme prima che potessero lambire anche la altre auto, in sosta nei pressi della sede Hera. La polizia ora sta indagano sulle cause, ma secondo una primissima ricostruzione si tratterebbe di un guasto di natura elettrica.