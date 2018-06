Forza il lucchetto della bici, gli agenti in borghese lo arrestano

Aveva forzato il lucchetto della catena di una bici legata a una rastrelliera e stava allontanandosi col mezzo. Così un 52enne è stato sorpreso e arrestato in flagranza da tre agenti del reparto sicurezza della Polizia Municipale di Bologna. L’uomo, cittadino italiano, con una lunga sfilza di precedenti, è finito in manette. La bici è stata restituita al proprietario, un 32enne cittadino nigeriano.

E’ successo l'altro giorno, all’intersezione via Amendola e viale Pietramellara: i tre agenti, in borghese, hanno notato l’uomo piegato su un velocipede armeggiare sulla chiusura di una bicicletta e pronto ad allontanarsi. Lo hanno bloccato trovando anche in suo possesso un tronchese, quattro chiavi a brugola e una chiave inglese. Portato negli uffici di via Ferrari, l’uomo è risultato gravato di numerosi precedenti contro il patrimonio e arrestato per il reato di furto aggravato e possesso di strumenti atti all’effrazione.

Lieto fine quindi per il proprietario, che abita fuori Bologna e che tutti i giorni quella bici la usa per arrivare in stazione e prendere poi il treno che lo porta ad Anzola, dove lavora.