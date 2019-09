Incendio in viale Pietramellara: appartamento divorato dalle fiamme

Un incendio questa notte ha completamente divorato un appartamento in una palazzina di via Pietramellara, zona Stazione. Le fiamme sono partite intorno alle 2:15 della notte al terzo dei sei piani dello stabile interessato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco in forze, la polizia e i sanitari del 118. Fortunatamente il bilancio è di una sola persona lievemente intossicata dal fumo, una signora anziana che abita nel locale dal quale sono partite le fiamme. Severamente danneggiato inagibile l'appartamento in questione, danni si registrano anche alla soletta dell'appartamento soprastante. Diverse e famiglie evacuate, che hanno potuto fare rientro solo qualche ora dopo le operazioni, durate fino all'alba. Ancora in corso accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.