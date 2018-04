In tasca uno smartphone appena rubato: nei guai 32enne

Aveva in tasca un cellulare rubato poco più di un'ora prima un cittadino tunisino di 31 anni, denunciato per ricettazione dalla Polizia.

Gli agenti della volante hanno controllato ieri poco prima delle 17 due cittadini tunisini "noti", di 31 e di 26 anni, in viale Pietramellara. All'atto della perquisizione è stato rinvenuto lo smartphone che risultava provento di furto. Era stato rubato poco prima a un operaio che lo aveva appoggiato nel suo furgone in via Toscana.