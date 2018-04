'Ehi, hai una sigaretta?', poi le mani addosso e la rapina

Lo avrebbero avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta per poi tentare di derubarlo, ma lui se n'è accorto. E' la sintesi di una rapina, consumata questa notte intorno alle 00:50, in viale Pietramellara. Alla fine, due giovani sono stati arrestati Polizia, al termine di un inseguimento a piedi lungo una buona porzione di centro storico.



I fatti si sono inizialmente consumati in viale Pietramellara, dove la vittima, un 21enne di Orvieto, stava camminando. I due si sono avvicinati, e da lì è partito tutto: al diniego della sigaretta, mentre uno dei due faceva da palo l'altro ha cercato furtivamente in infilare le mani nelle tasche del malcapitato. Quest'ultimo accortosi del gesto ha reagito e da lì ne è nata una colluttazione dove però alla fine la vittima ha avuto la peggio. Buttatolo a terra, il suo rapinatore ha continuato a frugare nelle tasche, fino a sottrargli cellulare e portafoglio.



Mentre il ventunenne si rialzava e chiedeva aiuto i due sono fuggiti in direzione centro. I movimenti non sono sfuggiti a una auto di ausiliari Tper che passava in zona, e che ha seguito i malviventi fino in via Amendola.

Inseguimento continuato quando è sopraggiunta la volante della Polizia. La fuga però è durata poco: il più anziano dei due rapinatori, un cittadino senegalese di 24 anni è stato fermato in Piazza VIII agosto.

Identificato e perquisito al giovane gli sono stati trovati sia il cellulare rubato (lanciato poco prima sotto lo sguardo degli agenti) che i contanti che la vittima ha dichiarato avere nel portafoglio. A poca distanza è stato fermato anche il complice, un cittadino gambiano di 22 anni. Il portafoglio dell'aggredito invece è stato recuperato in via Boldrini. Entrambi con diversi precedenti per droga alle spalle irregolari sul territorio, i due rapinatori sono stati arrestati e tradotti in carcere.