Viale Pietramellara sottoterra e parcheggi in stazione, i lavori slittano al 2020

Si allungano i tempi per l'interramento di Viale Pietramellara e dei parcheggi interrati in Piazza Medaglie D'Oro. Da precedente cronoprogramma, i lavori si sarebbero dovuti concludere proprio in questi mesi. Invece, se tutto andrà bene inizieranno nel 2020 per durare quattro anni e mezzo: i cittadini dovranno ancora ancora attendere un bel po', insomma, prima che venga realizzato l'interramento di viale Pietramellara, davanti alla stazione, con contestuale realizzazione di un parcheggio sotterraneo "kiss and ride" da 120 posti e di un sottopassaggio per il collegamento tra piazza XX Settembre e la stazione.

Un interramento parziale, quello del viale, perché si prevede di portare sottoterra la in direzione di porta Galliera, mentre in superficie resteranno le corsie in direzione opposta più due riservate al trasporto pubblico. La tempistica è stata fornita oggi in commissione da Elisa Eboli di Grandi stazioni rail.

Nonostante i 30 milioni di euro accantonati, si sconta quello che Eboli definisce un "iter tecnico-amministrativo molto complesso", caratterizzato anche da una variante al progetto del 2006. L'ultimo passaggio autorizzativo formale risale al 2013, con l'ok da parte del Provveditorato per le opere pubbliche: "Da allora l'iter è rimasto sospeso a causa di una serie di eventi- riepiloga Eboli- che hanno riguardato il proscioglimento della struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture".

Nel frattempo, c'è stata una rimodulazione dal punto di vista economico, con l'adeguamento dei finanziamenti, ma bisogna chiudere la Conferenza dei servizi ripartendo dai pareri già agli atti. "A febbraio abbiamo inviato una comunicazione al ministero per chiedere la chiusura autorizzativa della Conferenza", spiega Eboli. Parallelamente, "abbiamo gli elementi per pensare che si potrà chiudere con la delibera del Cipe verosimilmente tra fine 2018 e primo trimestre 2019", afferma Eboli. Solo una volta completati entrambi i percorsi, Conferenza dei servizi e Cipe, si potrà bandire la gara "e presumibilmente l'inizio concreto dei lavori sarà nel 2020", continua Eboli.

Sotto il piazzale della stazione verrà realizzato un parcheggio da circa 120 posti, che rispetto al progetto iniziale sarà ad un piano e non a due, questo per ragioni sia idrogeologiche che archeologiche. In superficie, si realizzerà una "ottimizzazione" della piazza attuale, con eliminazione dell'asfalto in favore di una "pavimentazione in continuita' con le parti storiche in granito", spiega Eboli.

C'è anche una prescrizione riguardante il mantenimento della fontana, che per i lavori sarà smontata e rimontata. L'anello interno della piazza restera' a servizio dei taxi e su quello interno continueranno a circolare i bus, mentre verranno aggiunti i collegamenti verticali con il parcheggio sotterraneo, le rampe d'accesso e i collegamenti tra i sottopassi. "Insieme all'asse nord-sud, questo è uno dei progetti più strategici per portare a termine l'assetto complessivo della stazione", sottolinea l'assessore alla Mobilità, Irene Priolo: per questo "è molto importante che in seguito all'adeguamento prezzi si siano trovate le risorse necessarie". Se e quando ci sarà un nuovo Governo, la Giunta dovrà "chiedere presto un incontro affinché il ministero faccia il proprio lavoro e chiuda la Conferenza", afferma Andrea Colombo (Pd). Che, nell'attesa, sollecita l'amministrazione ad accendere la telecamera installata sulla preferenziale di viale Pietramellara in direzione di via Amendola, dove c'è la fermata del 33: "Darebbe una mano agli autisti dei bus e consentirebbe ai passeggeri di scendere dal bus in sicurezza, per arrivare in stazione senza dover fare lo slalom tra le auto parcheggiate abusivamente". (PAM/DIRE)