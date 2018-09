Trafficano con eroina in via della Repubblica, 33enne in arresto

Un altro episodio di spaccio nella zona, in tutto e per tutto simile ad altri episodi analoghi accaduti il mese scorso. E' successo in viale della Repubblica, San Donato, nella zona che affianca il supermercato.

A finire in manette, ieri pomeriggio, è stato un 33enne, sospreso mentre trattava loscambio di una bustina di eroina a un 31enne. I due sono entrambi cittadini tunisini.

Identificato e perquisito, addosso alluomo sono stati trovati anche 34 dosi di cocaina e oltre 650 euro in contanti. Per il 33enne sono scattate le manette, mentre per il 31enne i militari hanno proceduto conuna denuncia, poiché è stato appurato che la droga non sarbbe stata per consumo personale. Non è la prima volta che la zona è al centro di traffici di sostanze pesanti: a fina agosto era toccato a un giovane finire in camera di sicurezza per aver spacciato nei dintorni.