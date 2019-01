Anziano rapinato in viale Roma: si ferisce tentando di inseguire il ladro

Una mano per tenergli puntato un oggetto acuminato e l'altra, svelta, impegnata a sflilargli rapidamente il portafogli: è così che ieri sera intorno alle 22.00 in viale Roma (luogo fra l'altro di un incidente mortale poche ore prima) un uomo di 82 anni è stato derubato. Ma non è finità lì.

Il pensionato non si è arreso e ha tentato di inseguire il rapinatore: è però caduto nella corsa ferendosi al viso, con escoriazioni sul sopracciglio e sul naso. Soccorso e medicato sul posto ha raccontato i fatti alla Polizia: poco lontano dal luogo (nei pressi dei giardini pubblici che sfociano in via Ravenna) sono stati rinvenuti alcuni dei documenti contenuti nel portafogli. L'ammanco è di ben300 euro.