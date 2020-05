Rapina in viale Silvani: negoziante preso a pugni per 100 euro

Il proprietario era uscito per caricare la merce sull'auto, lui ne ha approfittato per entrare e aprire il cassetto dei contanti, ma è stato scoperto ed è scattata l'aggressione.

E' accaduto alle 19.30 del 18 maggio in un negozio di articoli per animali in viale Antonio Silvani. Quando il titolare, un 72enne, è rientrato e lo ha sorpreso mentre frugava nella cassa, il ladro, cittadino tunisino di 59 anni, per guadagnare l'uscita lo ha preso a pugni in faccia, alla spalla e al torace. Inseguito dalla vittima, è stato fermato da una volante del commissariato San Francesco poco lontano, in via Libero Battistelli.

Il denaro rubato, circa 100 euro, è stato trovato in tasca allo straniero che è stato "accompagnato" direttamente al carcere della Dozza. All'attivo, già due precedenti per reati contro la persona (lesioni personali) e contro il patrimonio.