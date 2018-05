Picchiata e rapinata alla fermata del bus, finisce all'ospedale

Una donna di 78 anni è ricoverata all'ospedale Maggiore in seguito alle ferite riportate dopo una aggressione a scopo di rapina, andata in scena l'altra sera a una fermata del bus di viale Togliatti.

Alla violenta rapina avrebbe assistito un testimone, un motociclista in transito in quel momento. Il ladro, sconosciuto ma descritto come straniero, dopo aver malmenato la signora si sarebbe dileguato dopo aver preso la borsa dell'anziana con dentro il cellulare, un portafogli e qualche banconota.

Raggiunta la donna, il mootociclista la ha soccorsa e poi chiamato la Polizia. Il malvivente si sarebbe invece allontanato in bicicletta. Sui fatti sono state avviate indagini.