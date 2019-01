Velocità folli sui viali, l'ex assessore Colombo: 'Più autovelox'

Dopo il brutto episodio di sabato notte, quando un suv in viale Aldini ha investito due pedoni, fatto 'strage' di cassonetti, per poi cappottare a bordo strada, per l'ex assessore alla mobilità Andrea Colombo "Bisogna aumentare la dotazione di autovelox".

I viali, per Colombo, sarebbero tra i punti pericolosi del traffico cittadino a causa della velocità eccessiva: "Quando facemmo le prove per gli autovelox, misurammo in viale Panzacchi anche punte da 161 chilometri orari e su via Stalingrado da 145 - riferisce in consiglio comunale - le scene di guerra di questi incidenti e i dati che ho riportato parlano chiaro, bisogna mettere un freno ai criminali che in città con il limite dei 50 chilometri all'ora fanno velocità folli mettendo a repentaglio la vita propria e quella degli altri".

Quindi per l'ex assessore "c'è una guerra in corso sulle nostre strade e questa è violenza stradale" e per questo bisogna "aumentare i controlli e le multe sulle infrazioni che costituiscono i principali fattori degli incidenti stradali", velocità e distrazione al volante. Provvedimenti però secondo democratici servono anche sulle strade a grande scorrimento come la tangenziale e le autostrade nei tratti cittadini, teatro di ben otto decessi lo scorso anno.