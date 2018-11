Vicolo Bianchetti, flashmob contro bivacchi e urina: 'Acqua e sapone in strada'

Residenti di vicolo Bianchetti in flash mob contro degrado, bivacco e urina: "Siamo costretti a convivere con l’arroganza di dozzine di persone che urinano, vomitano e lasciano bottiglie davanti alle nostre porte - scrive una residente su Facebook che ha creato un gruppo whatsapp della strada - in poco tempo siamo già 30. Ci stiamo conoscendo personalmente e portando avanti approcci creativi e pacifici per contrastare questa situazione".

Appuntamtno dunque per sabato 17 novembre alle ore 23: "Butteremo acqua e sapone sulla strada. Saremo in tantissimi, vediamo cosa salta fuori! Chi si vuole unire è super benvenuto".

Negli anni diverse segnalazioni sono arrivate a Bologna Today dalla zona, adiacente a Piazza Aldronvandi, in pinea zona Universitaria.