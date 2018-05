San Vitale, prende gli agenti a calci e testate: arrestato 22enne

Serata movimentata quella di ieri sera in zona universitaria, dove poco alle 23 circa un 22enne cittadino gambiano è stato arrestato per spaccio, resistenza e lesioni.

Il giovane quando ho visto la volante in Via Zamboni si è dato alla fuga e si è liberato di un involucro, contenente 2,53 grammi di marijuana, così dopo un inseguimento è stato raggiunto e bloccato in vicolo Broglio, traversa di via San Vitale, dove, per sfuggire ai controlli, si era infilato sotto un'auto parcheggiata e dove è arrivata una seconda pattuglia di rinforzo. Lì si è innescata una violenta colluttazione e due agenti sono stati colpiti a testate, calci e pugni, riportando 21 giorni di prognosi per traumi e contusioni.

Addosso al 22enne è stato trovato un altro involucro contenente 7,23 grammi di "erba" e 190 euro. Il gambiano è irregolare sul territorio italiano con permesso di soggiorno scaduto. Fino a ieri sera era incensurato, il processo per direttissima è fissato per oggi.