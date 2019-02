Vicolo Facchini: dosi di cocaina in bocca, ma il 'cliente' è un Carabiniere

"Amico, vuoi erba buona? Ho anche la cocaina". Ha sbagliato "cliente" un cittadino gambiano di 26 anni che ieri sera in alle 21.30 ha offerto la droga a un Carabiniere in borghese vicolo de' Facchini ed è finito in manette.

Ha estratto due dosi di cocaina dalla bocca (circa 1 grammo) e le ha offerte al militare, mentre in tasca aveva 5 grammi di marijuana. Per il 26enne, senza fissa dimora e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è scattato l'arresto per spaccio.

L'attività di spaccio di droga in vicolo Facchini viene segnalata da tempo e quasi quotidianamente alle forze dell'ordine.