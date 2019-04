Vicolo Facchini: sorpreso a urinare in strada, multa da oltre 3mila euro

Probabilmente il 19enne, sorpreso ieri sera a urinare in strada, dovrà fornire una spiegazione convincente alla famiglia.

Nel corso di un servizio anti-degrado, i Carabinieri della Bologna Centro in borghese lo hanno identificato in vicolo de' Facchini, zona universitaria, e sanzionato per 3.300 euro.

Cosa prevede la legge

Urinare in strada non è più reato, come prevedeva l'articolo 726 del Codice Penale, "Atti contrari alla pubblica decenza". Dopo il decreto sulla depenalizzazione del 2016, è considerato illecito amministrativo. Si rischia però una multa salatissima, fino a 10.000 euro.