Vicolo Ghirlanda: rimprovera un ragazzo che urina in strada, insultata e presa a schiaffi

Un ragazzino urina per strada, lei lo rimprovera e sarebbe stata insultata e schiaffeggiata da due adulti, forse i genitori. E' successo in pieno centro, in vicolo Ghirlanda, oggi pomeriggio.

Vittima una 65enne che sarebbe stata aggredita da una donna che l'ha schiaffeggiata, mentre l'uomo l'ha offesa, per poi allontanarsi in via Rizzoli in compagnia del ragazzino. La donna ha denunciato il fatto alla Polizia. La 65enne è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.